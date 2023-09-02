الخارجية الروسية: الغرب حول منصة الأمم المتحدة إلى ساحة عمل لأساليبه الشائنة

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن منصة الأمم المتحدة تحولت إلى ساحة لأساليب عمل الغرب المعيبة مشيرة إلى أن هناك محاولات لتمرير قرارات مسيسة تؤدي إلى نتائج عكسية لصالح مجموعة ضيقة من الدول.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن محاولات الدفع بالقرارات المسيسة هدفه وقف أو تقليص مشاركة ممثلي الحكومات غير المرغوب فيها من قبل الغرب في هياكل نظام الأمم المتحدة لافتة إلى أن روسيا ستدافع في الدورة المقبلة للجمعية العامة عن مناهجها الأساسية المنصوص عليها في المفهوم المحدث للسياسة الخارجية الروسية الذي تم اعتماده في آذار من هذا العام.

وأضافت الخارجية: ” من غير المقبول الاستعاضة عن القواعد والمبادئ القانونية الدولية ولا سيما عن المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ببنى من مثل “النظام القائم على القواعد” سيئ السمعة والذي تم تطويره بشكل تعسفي من قبل مجموعات ضيقة من البلدان ومن ثم فرضها على المجتمع الدولي على أنها عالمية مزعومة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيشارك في المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من الـ 19 إلى الـ 26 من أيلول وفي الاجتماعات الثنائية.

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