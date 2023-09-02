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تنفيذ شبكة توتر متوسط في مدينة درعا

2023-09-02

درعا-سانا

بدأت ورشات شركة كهرباء محافظة درعا تنفيذ شبكة توتر متوسط في المدينة، وذلك ضمن خطة الشركة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية.

وبين مدير التشغيل في الشركة المهندس محمد البرم أن الورشات بدأت العمل على مد كابلات توتر متوسط 20 كيلو فولط أمبير أرضية، وبطول حوالي 45 متراً في مدينة درعا، بين مركزي مدرسة زبيدة ومدرسة 7 نيسان لتجهيز الحلقة بين مخرجي زبيدة والمشفى الوطني، وذلك للتخفيف من الحمولات الزائدة التي تتسبب بانقطاع التيار أثناء فترة الوصل.

ولفت البرم إلى أن هذه الكابلات الأرضية ستسهم بتحسين واقع الكهرباء وستزيد من وثوقية التغذية لمراكز التحويل وربطها فيما بينها.

ليلى حسين

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