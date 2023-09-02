التربية تطلب عدم التشدد باللباس المدرسي والتخفيف من القرطاسية اللازمة للطلاب

دمشق-سانا

بهدف تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي وبمناسبة العام الدراسي الجديد، طلبت وزارة التربية من مديرياتها بالمحافظات عدم التشدد باللباس المدرسي، شريطة أن يكون مناسباً، والتخفيف من القرطاسية اللازمة للطلاب والاكتفاء بما هو ضروري قدر الإمكان.

وقالت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها: “إن هذا الإجراء يأتي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تخفيف العبء المالي عن الأهالي، ولضمان حسن سير العملية التعليمية التربوية بالشكل الأمثل”.

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