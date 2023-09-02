فعاليات منوعة إحياءً لليوم السنوي لفريق سيار التطوعي

حمص-سانا

نظم فريق سيار التطوعي بحمص فعاليات منوعةً في مطرانية السريان الكاثوليك بحمص وحديقة المركز الثقافي، إحياءً لليوم السنوي للفريق.

وتضمنت الفعاليات التي استمرت مدة يومين أنشطةً منوعةً لنحو 30 طفلاً من فاقدي الرعاية الأسرية، وألعاباً ترفيهيةً وأشغالاً يدويةً ومسرحاً وحفل تكريم للأشخاص الداعمين لعمل الفريق، وفيلماً تعريفياً عن الفريق وأهم أعماله خلال العام.

وأشارت منسقة فريق سيار حمص، ليلاس دامشلي في تصريح لمراسلة سانا إلى ضرورة تعاون مختلف الجهات لتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة المهمشة، موضحةً أن الفريق يعمل على عدة محاور، تعليم وعلاج نفسي وتوعية وتنشيط، ويسعى إلى منع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من التسرب من المدارس ومساعدتهم تعليمياً.

وبين مسؤول الفعاليات والورشات في فريق سيار حمص، المتطوع روني عيسى أنه يتم سنوياً تنظيم عدة فعاليات تستهدف هذه الفئة من الأطفال، معظمها في فترات الأعياد بهدف تقديم الدعم المعنوي للأطفال ودمجهم مع المجتمع.

ومن الجهات الداعمة لعمل الفريق ميخائيل النعنع من دير المخلص قال: “إن الفريق يقوم بعمل إنساني مهم، ومن واجب مختلف الجهات تقديم الدعم والرعاية له”، مبيناً أن دير المخلص يقدم المكان اللازم للقيام بالأنشطة.

وأشارت ممثلة شركة ميد لايف الطبية التطوعية الدكتورة صبا الرضوان إلى أنه سيتم التواصل مع فريق سيار بشكل دائم وتقديم الدعم اللازم لهم.

لارا أحمد

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