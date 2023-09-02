أصناف متنوعة من المأكولات في معرض المؤونة السنوي لجمعية القديس منصور الخيرية بحمص

حمص-سانا

يضم معرض المؤونة السنوي لجمعية القديس منصور الخيرية بحمص أصنافاً متنوعة من المأكولات والعصائر والمربيات والأطعمة المجففة أتقنت صنعها وحفظها سيدات الجمعية وسيدات معيلات لأسرهن.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية فيكتوريا قرنوب أن المعرض السنوي للمؤونة يشكل فرصة لتسويق منتجات السيدات اللواتي يعملن بالبيت والمعيلات لأسرهن، حيث يعود ريع المعرض لدعم ومساعدة العائلات الفقيرة المسجلة بالجمعية والبالغة حوالي 80 عائلة، إضافة إلى أن الجمعية تقدم الدعم المادي لنحو خمسين من الطلبة الجامعيين وأغلبهم من المتفوقين لمواصلة مسيرتهم الدراسية.

رانيا خباز من أعضاء الجمعية تعرض في جناحها مأكولات متنوعة كالمربيات بأنواعها من الباذنجان والكباد والورد والنارنج والسفرجل والمشمش، إضافة لبعض الأصناف الفاخرة من الحلويات.

وأشارت كريستين طرابلسي المشرفة على جناح البهارات والمجففات إلى أنه يضم أصنافاً متنوعة من الزعتر والسماق والنعنع والأوريغانو والفليفلة والملوخية والكشك من حليب الماعز من معلولا وغيرها، من صنع سيدات الجمعية وسيدات معيلات لأسرهن، وتلقى رواجاً كبيراً من زوار المعرض.

الدكتورة عايدة حداد المشرفة على جناح يعرض تشكيلة من زيت الزيتون وشراب التوت وخل التفاح والعنب وعصير الحصرم والمخللات ودبس الرمان والبندورة والفليفلة وشراب الورد وغيرها، اعتبرت أنه بالرغم من الظروف الصعبة إلا أن المطبخ السوري لا يزال غنياً بأصنافه المتنوعة مما تجود به الأرض الطيبة.

فيما تعمل ميرفت شحود وملكة غنوط منذ سنوات في مطبخ الجمعية وتلبيان جميع الطلبات لإعداد الأطباق المتنوعة لمختلف المناسبات.

المهندسة مها حنا بدأت مشروعها منذ ثلاث سنوات في صناعة الشوكولا بأشكال إبداعية ولمختلف المناسبات، وتشارك سنويا بالمعرض منوهة بالإقبال الكبير على منتجاتها، كما تسوق لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما مونيا داوود فاختارت صناعة الإكسسورات سبيلاً لملء وقتها وتحسين دخل أسرتها وتلقى إستحساناً وإقبالاً من قبل الزوار كما تعرض الشابة أناهيد جرجس مشغولاتها من الصابون الملون والمعطر وبأشكال فنية جذابة تلبي مختلف الأذواق.

ويستمر معرض المؤونة السنوي لجمعية القديس منصور الخيرية لغاية الـ 4 من الشهر الحالي في مقر الجمعية بحي المحطة بحمص.

تمام الحسن

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