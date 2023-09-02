الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إحباط هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة نقله موقع (آر تي): ” تم إحباط هجوم إرهابي جديد بمسيرة استهدفت أراضي روسيا، حيث تصدت أنظمة الدفاع الجوي لها في منطقة مدينة غرايفورون وأسقطتها”.

وأشار البيان إلى أنه لم تقع إصابات بشظايا المسيرة، وأن الأضرار اقتصرت على تحطم زجاج النوافذ في أحد المنازل.

وأحبط الجيش الروسي في وقت سابق اليوم هجوماً أوكرانياً بطائرتين مسيرتين على مقاطعة بيلغورود الحدودية جنوب غرب البلاد.

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