إيران: تسليم قمر طلوع 3 الصناعي لمنظمة الفضاء تمهيداً لوضعه بالخدمة

طهران-سانا

أعلنت منظمة الفضاء الإيرانية أنها استلمت قمر طلوع 3 الصناعي بعد الانتهاء من تجهيزه من قبل شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية، وذلك تمهيداً لوضعه في الخدمة قريباً.

وحسب المنظمة تم الكشف عن نموذج ابتدائي من هذا القمر الصناعي في شهر شباط الماضي، فيما سيطلق إلى الفضاء الخارجي بعد الانتهاء من الاختبارات المختلفة.

ويتمتع القمر الصناعي طلوع 3 بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف، و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وتم تصميمه وصنعه من قبل خبرات إيرانية.

ويمكن للقمر إرسال الصور المطلوبة لمختلف التطبيقات في مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها.

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