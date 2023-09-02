دونيتسك: قوات نظام كييف قصفت أحياء المدينة بذخائر عنقودية

دونيتسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن قوات نظام كييف قصفت أحياء مدينة دونيتسك صباح اليوم بقذائف عنقودية من عيار 155 مم، تسلمتها من الولايات المتحدة مؤخراً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السلطات قولها في بيان: إنه “تم تسجيل إطلاق للنار بهذه القذائف على أحياء ماكسيميليانوفكا وغاليتسينوفكا وبتروفسكي وكويبيشيفسكي وكيروفسكي في المدينة، وبلدة غورلوفكا المجاورة”.

يذكر أنه وسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد، قامت الولايات المتحدة بإرسال قذائف عنقودية محرمة دولياً إلى أوكرانيا، فيما تدرس حالياً إرسال قذائف بعيدة المدى إلى نظام كييف الذي يستخدمها بكثافة في قصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين انضمتا إلى روسيا.

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