أكثر من 22 ألف تلميذ وطالب يتقدمون لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين

محافظات-سانا

تقدم إلى اختبارات القبول في مدارس المتفوقين اليوم 22 ألفاً و700 تلميذ وطالب، منهم 12814 للصف السابع الأساسي، و9886 للصف الأول الثانوي في مختلف المحافظات.

وفي محافظة حمص اطلع وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني ومحافظ حمص المهندس نمير مخلوف على سير الاختبارات في مدرسة الشهيد صفوان وصفي الصباغ، وثانوية الشهيد باسل الأسد للمتفوقين الأولى.

وأكد الوزير المارديني على ضرورة التزام المراقبين والكوادر الإدارية بتوفير الأجواء الامتحانية المناسبة، وحرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب،ولا سيما أن هذه الاختبارات هي مقياس لمستوى الذكاء والإدراك والثقافة لدى الطلاب، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج متميزة.

بدوره بين مدير تربية حمص وليد المرعي أن عدد الطلاب المتقدمين في محافظة حمص لاختبارات الصف السابع بلغ 886 تلميذاً، والأول الثانوي 778 طالباً موزعين على 12 مركزاً امتحانياً.

وفي محافظة دمشق تقدم 1469 طالباً لاختبارات الصف العاشر الثانوي، بينما بلغ عدد المتقدمين لاختبارات الصف السابع الأساسي 1159 تلميذاً وفق ما صرح مدير التربية سليمان اليونس لـ سانا، مبيناً أن الامتحان جرى في 21 مركزاً امتحانياً ليتم قبول الناجحين منهم في أربع مدارس للمتفوقين بدمشق.

وفي درعا تقدم 1857 طالباً وتلميذاً لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، منهم 765 للصف العاشر، و 1092 للسابع، وبينت معاون مدير التربية ابتسام الصمادي لمراسل سانا أن الطلاب موزعون على 20 مركزاً في كل من درعا وبصرى الشام وإنخل والصنمين ونوى وضمن أجواء سهلة ومريحة، فيما تقدّم 2772 طالباً وتلميذاً لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين بمدينتي اللاذقية وجبلة.

وأوضح مدير التربية عمران أبو خليل في تصريح لمراسلة سانا أن 1404 تلاميذ تقدموا لاختبارات الصف السابع، 1368 طالباً وطالبة للصف العاشر، مشيراً إلى تأمين جميع المستلزمات الامتحانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح الاختبارات، وتوفير أجواء هادئة ومريحة للمتقدمين.

وتقدم 1486 طالباً وتلميذاً إلى اختبارات القبول في مدارس المتفوقين بمحافظة الحسكة، منهم 957 تلميذا للصف السابع، و529 طالباً للصف العاشر.

وفي تصريح لمراسل سانا بينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان أن المديرية حددت مركزين في مدينة الحسكة، هما أبي ذر الغفاري والرنتيسي، ومركزين في مدينة القامشلي، هما الأرسوزي وصفي الدين الحلي، مؤكدة أن الاختبارات سارت بشكل طبيعي وأجواء مناسبة، ولا سيما أن هذه الاختبارات تحتاج إلى هدوء وتركيز مضاعف.

وتوجد في محافظة الحسكة مدرستان للمتفوقين مدرسة الشهيد حنا عطا الله في مدينة الحسكة والعروبة في مدينة القامشلي.

وفي دير الزور تقدم 778 طالباً وتلميذاً لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، منهم 491 تلميذاً لاختبار الصف السابع، و287 طالبا لاختبار الصف العاشر، موزعين على 6 مراكز، منها مركزان في مدينة الميادين.

وأشار مدير التربية جاسم الفريح إلى أن المديرية عملت على تأمين كل المسلتزمات للمراكز الامتحانية لضمان حسن سيرها.

رحاب علي

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