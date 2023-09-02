وزارة السياحة تصدر نتائج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الثانوية المهنية الفندقية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة السياحة اليوم نتائج امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية المهنية الفندقية لعام 2023.

وبين مدير الشؤون التعليمية في الوزارة المهندس عبدو الحراكي في تصريح لمراسل سانا أن مجموع الطلاب المتقدمين للدورة الثانية باختصاصي المطعم والمطبخ بلغ 296 طالباً وطالبة، نجح منهم 281 طالباً وطالبة.

ولفت الحراكي إلى أن نسبة النجاح بلغت 94.93 بالمئة.

وكانت وزارة السياحة أصدرت في الـ 16 من تموز الماضي نتائج امتحانات الشهادة المهنية الفندقية للدورة الأولى التي تقدم لها 534 طالباً وطالبة نجح منهم 213 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 39.88 بالمئة.

أمجد الصباغ

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