إضراب بعدد من مدارس بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

عم الإضراب اليوم عدداً من مدارس بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، رفضاً لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الطلاب الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن الإضراب بدأ في مدرستي السواحرة الثانوية للبنين، وابن الهيثم الإعدادية للبنين، إضافة إلى وقفة احتجاجية في مدرسة الصلعة الجديدة بمدينة القدس المحتلة، رفضاً لانتهاكات واعتداءات الاحتلال وممارساته بحق الأطفال وطلبة المدارس في فلسطين.

ودعت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية وهيئاتها التدريسية وللطلبة وضمان حقهم في الحرية والتنقل والتعليم والوصول إلى مقاعد دراستهم بأمن وسلام.

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