ميلان يفوز على روما بثنائية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

تغلب فريق ميلان على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الكالتشيو.

سجل هدفي فريق ميلان كل من اللاعبين أوليفيه جيرو ورافائيل لياو في الدقيقتين 9 و48 في حين سجل هدف روما الوحيد اللاعب ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة واصل ميلان تصدره لجدول ترتيب فرق الدوري الايطالي بحصوله على تسع نقاط، بينما تجمد رصيد روما عند نقطة واحدة من ثلاث مباريات في المركز الرابع عشر.

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