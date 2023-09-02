طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة والأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه السيادة والأجواء اللبنانية منفذاً تحليقاً دائرياً استفزازياً فوق معظم المناطق.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن “طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الدامور، ونفذت طيراناً دائرياً فوق الناعمه وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر مقابل خلده”، مشيرة إلى أنه تجري متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته الجوية والبحرية والبرية للسيادة اللبنانية في تحد فاضح وسافر للقرارات الدولية.

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