زاخاروفا: مطالبة الدنمارك بتقليص عدد دبلوماسيينا لديها مظهر آخر للمواقف العدائية تجاه موسكو

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن طلب الدنمارك من روسيا تقليص عدد موظفي سفارتها في كوبنهاغن من 15 دبلوماسياً إلى 5 أشخاص فقط بمثابة “تجل آخر لمظاهر المواقف العدائية” تجاه موسكو.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في بيان اليوم: “إن موسكو ستعمل على استخلاص الاستنتاجات اللازمة من هذا الأمر”.

وكانت وزارة الخارجية الدنماركية طلبت في وقت سابق اليوم تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية في كوبنهاغن في موعد أقصاه الـ 29 من الشهر الجاري.

يذكر أن الحكومة الروسية قامت في تموز العام الماضي بتوسيع قائمة الدول غير الصديقة التي يتم اتخاذ الإجراءات المضادة ضدها وتشمل اليونان وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا والدنمارك.

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