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بيلاروس تستدعي القائم بأعمال السفارة البولندية لديها

2023-09-01

مينسك-سانا

استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم القائم بالأعمال البولندي في مينسك فويتشخ فيليمونوفيتش، على خلفية انتهاك المروحية البولندية للحدود البيلاروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الوزارة أناتولي جلاز قوله في بيان: “إن الجانب البولندي مطالب بتقديم التوضيحات المناسبة حول المروحية العسكرية البولندية التي انتهكت المجال الجوي للدولة البيلاروسية في منطقة بيريستوفيتسكي بمقاطعة غرودنو”، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الحادث، وتقديم طلب عاجل أيضاً إلى وارسو من أجل اتخاذها الإجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وكانت بيلاروس دعت بولندا في الثاني من الشهر الفائت إلى عدم تصعيد الأوضاع من خلال اتهام مينسك بانتهاك الحدود من قبل مروحيات عسكرية أو استغلال ذلك لعسكرة المنطقة الحدودية.

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