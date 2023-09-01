إصابة خمسة أشخاص بتحطم مروحية غرب إيران

طهران-سانا

أصيب خمسة أشخاص من بينهم قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمنشاه جراء تحطم مروحية في مرتفعات دالاهو غرب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن المساعد السياسي والأمني والاجتماعي في المحافظة علي شعباني قوله في تصريح اليوم: إن “المروحية التي كانت تقل العميد مهدي حاجيان قائد قوى الامن الداخلي في المحافظة من حدود خسروي الى مدينة كرمنشاه تحطمت في مرتفعات مدينة دالاهو ما أدى إلى إصابته واثنين من مرافقيه وطيارين لكن جميع الركاب على قيد الحياة” مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المراكز الطبية بواسطة فرق الإنقاذ الجوي.

يشار إلى أن دالاهو تقع على بعد 100 كيلومتر شمال غرب كرمانشاه.

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