زراعة درعا تحذر من دودة الحشد الخريفية وتدعو إلى اتخاذ إجراءات الوقاية منها

درعا-سانا

حذرت دائرة الوقاية في مديرية زراعة درعا من دودة الحشد الخريفية التي تصيب محصول الذرة في مثل هذه الفترة من السنة.

وأوضح رئيس دائرة الوقاية المهندس حسن الصمادي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن دودة الحشد الخريفية تصيب كل أنواع الذرة حيث تظهر إصابة منخفضة بداية الموسم وتزداد بعد منتصف شهر آب لذلك تسمى الخريفية مؤكداً أن عدم الانتباه لخطورة الدودة يؤدي إلى إصابة المحصول بنسبة تصل إلى 80 بالمئة في حين تجعلها الإجراءات الوقائية ضمن الحدود الطبيعية.

وبيّن الصمادي أن الحشرة تضع كتل البيض من 50 إلى 200 بيضة ذات لون كريمي أو رمادي أو أبيض مع غطاء صوفي المظهر وتظهر اليرقات بشكل عام بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من وضع البيض، وتهاجر إلى القمع مبيناً أن لدودة الحشد الخريفية ستة أطوار يرقية وغالباً ما تكون اليرقات في الطور الثاني والثالث متوحشة حيث تفترس بعضها البعض ما يؤدي إلى بقاء يرقة واحدة في منطقة القمع.

وأضاف: إن اليرقة عادة تتحول إلى شرنقة في التربة على عمق 2 إلى 8 سنتمترات وتكتمل دورة حياة آفة الحشد الخريفية في غضون 30 يوماً في الظروف المثلى.

وبيّن الصمادي أن طرق المكافحة تتلخص باستخدام المصائد الفرمونية والأعداء الحيوية وبعض أنواع المبيدات ولا سيما مانعات التغذية التي تسهم في خفض أعداد الآفة.

وتتغذى دودة الحشد الخريفية إضافة للذرة على كل أنواع الخضار والمحاصيل وتسبب انخفاضاً بالإنتاجية، وتصنف ضمن الآفات الخطيرة.

قاسم المقداد

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