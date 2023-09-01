روساتوم: النظام الأوكراني يواصل تهديد محطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

أعرب أليكسي ليخاتشوف رئيس شركة الطاقة الروسية الحكومية (روساتوم) عن القلق الشديد لاستمرار النظام الأوكراني باستهداف البنية التحتية لمحطة زابوروجيه النووية، داعياً إلى ضمان السلامة الكاملة للمحطة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ليخاتشوف قوله اليوم: “إن البنية التحتية النووية الروسية لا تزال أهدافاً لقوات النظام الأوكراني”، لافتاً إلى تلقي موظفي محطة زابوروجيه النووية تهديدات من هذا النظام.

ونوه بالجهود المبذولة والتضحيات التي قدمها جنود القوات الروسية وقوات حرس الحدود في التصدي للاعتداءات والهجمات الأوكرانية.

يذكر أن القوات الروسية حررت في نهاية شباط عام 2022 المنشأة النووية، فيما تقوم القوات الأوكرانية منذ ذلك الحين بقصف دوري على المناطق السكنية في مدينة إنيرغودار ومنطقة المحطة النووية في زابوروجيه باستخدام طائرات مسيّرة وقذائف مدفعية ثقيلة وراجمات الصواريخ.

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