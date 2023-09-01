إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شرق قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة خرجت في قطاع غزة المحاصر تنديداً بجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالمظاهرة شرق مدينة غزة بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات الاختناق.

وأصيب سبعة فلسطينيين بجروح في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

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