أسعار النفط تواصل الصعود

لندن-سانا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم، وصعد خام القياس العالمي برنت فوق 87 دولاراً للبرميل.

وذكرت رويترز أن خام برنت صعد 98 سنتاً أو نحو 1.1 بالمئة إلى 87.81 دولاراً للبرميل بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتاً أو ما يعادل أيضاً 1.1 بالمئة إلى 84.58 دولاراً للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت حوالي ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة بالمئة.

وصعد برميل الخام الأمريكي فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 17 تشرين الثاني الماضي.

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