أستون فيلا يضم الفرنسي لينغليت

لندن-سانا

أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي ضم اللاعب الفرنسي كليمنت لينغليت إلى صفوفه قادماً من نادي برشلونة الإسباني.

وذكر النادي على موقعه الرسمي أنه تم التوصل لاتفاق مع ادارة برشلونة ينص على ضم لينغليت لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

ووفق صحيفة سبورت الاسبانية سيتكفل أستون فيلا بدفع 75 بالمئة من راتب اللاعب، بينما سيدفع برشلونة الربع المتبقي طوال مدة الإعارة.

وتعاقد برشلونة مع لينغليت صاحب الـ 28 عاماً من مواطنه إشبيلية في صيف 2018 بقيمة 36 مليون يورو.

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