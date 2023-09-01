ريماس الزامل.. موهبة رياضية مبشرة تشرق في عالم ألعاب القوى

درعا-سانا

أظهرت اللاعبة اليافعة ريماس الزامل قدرة متميزة في رياضة ألعاب القوى بعد إحرازها المركز الأول بمسابقة جري الحواجز 60 متراً و300 متر بالوثب الطويل لتتفوق على نظيراتها في بطولة سورية للشبلات التي جرت في مدينة حماة الشهر الماضي، وخاصة أنها حققت لاحقاً سيطرة ملحوظة على مسابقات الميدان والمضمار بفوزها بالمركز الأول في مسابقة الوثب الطويل في بطولة القطر للناشئين بحلب الشهباء.

وفي لقاء مع نشرة سانا الشبابية قالت الزامل 14 عاماً: إن انطلاقتها بدأت في الصف السادس من خلال المشاركة في البطولات المدرسية، حيث تم اختيارها أول مرة من قبل مدربها محمد المصري للمشاركة ببطولة اللاذقية بعد أيام قليلة من التمرين، فكانت أول بطولة تشارك بها حيث يعتريها الخوف الكبير من المضمار والحواجز الحديدية، ولم تستطع نتيجة ذلك إحراز مراكز متقدمة، ما خلق لديها حافزاً ودافعاً لمتابعة التدريب الجاد والالتزام بالبرامج التدريبية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الحلم الذي تصبو إليه.

وأضافت الزامل: توجت مشاركتي لهذا العام في بطولة حلب للناشئين بتحقيق المركز الأول بمسافة 4.74 أمتار على لاعبات يكبرنني سناً من جميع المحافظات، حيث استطعت تحقيق أرقام قياسية في المجموعتين بهذه البطولة، وهذا كله بفضل المثابرة والجد وتوجيهات المدرب والتشجيع الكبير الذي أتلقاه باستمرار من قبل الأهل.

واختتمت الزامل حديثها متمنية أن يتم تزويد الاتحاد الرياضي بدرعا بمزيد من أدوات التدريب اللازمة لألعاب القوى من حواجز حديدية وتارتان، لتتمكن وزميلاتها في هذه الرياضة من التدرب وتحقيق نتائج مشرفة على الدوام.

المدرب محمد المصري قال: إن “اللاعبة ريماس الزامل هي خامة رياضية واعدة وموهبتها كانت واضحة منذ أول بطولة مدرسية شاركت بها، حيث تم العمل على صقل موهبتها وتنمية قدراتها الفنية والبدنية التي تتطور بشكل كبير لديها”.

وأشار إلى أنه تم ترشيح ريماس لتمثيل سورية بلقاء الدولي لرابطة الدول المستقلة في بيلاروسيا بعد تفوقها بجري الحواجز 100 و400 متر بالوثب الطويل، متفوقة على نظيراتها من الناشئات بإحرازها المركز الأول ليتم تكريمها من اللجنة النسائية لاتحاد غرب آسيا.

واختتم بالإشارة إلى أنه تم اختيار ريماس كأحسن متسابقة في البطولة التي جرت بمدينة حلب الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنها “تحمل في قلبها طموحاً كبيراً لتمثيل منتخبنا الوطني في المحافل الدولية وأمام أعتى منتخبات العالم”.

ليلى حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency