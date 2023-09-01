منتجات تراثية يدوية لجمعية التراث الشعبي باتحاد الكتاب الفلسطينيين في معرض الزهور

دمشق-سانا

تشارك جمعية التراث الشعبي في اتحاد الكتاب الفلسطينيين بمعرض الزهور الدولي بدورته الـ 43 في حديقة تشرين بدمشق، وذلك بعرض عدد من المنجزات الفنية التراثية اليدوية والتشكيلية المنحوتة، التي تؤكد على أهمية تراث فلسطين وسورية.

وفي تصريحها لمراسل سانا رأت مديرة جمعية التراث الشعبي في الاتحاد نجلاء الخضراء أن التأكيد على حق العودة هو موضوع كل ما عرض من منجزات وضرورة الحيلولة دون سرقة التراث والسعي لحمايته والحفاظ عليه.

وأشارت الخضراء إلى أهمية التمسك بهذا التراث وحمايته من الضياع، ودعم الحرفيين الذين يعملون به، وتوفير أرض خصبة للتسويق والترويج لمنتجاتهم والإعلان عنها كمشاريع صغيرة، مبينة أن كل الحرفيين المشاركين يعملون في منازلهم، ولذلك يحرصون على إقامة سوق تراثي متنقل في أي نشاط ومحفل ثقافي للتعريف بالحرف التراثية والعمل على توفيرها بأسلوب يحفظ أصالتها، ويتناسب مع الوقت الراهن سواء من حيث التكلفة أو من حيث الاستخدام.

وانطلقت فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الـ 43 الذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق في حديقة تشرين بدمشق يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة عدد من الشركات المحلية والدولية المنتجة للنباتات والأزهار والمهتمة بالمنتجات الطبية والعطرية ومستلزمات تربية النباتات وتنسيق الحدائق ومنتجي العسل ومستلزماته، إضافة إلى مشاركة أعمال حرفية مهنية ومشروعات الأعمال اليدوية المنزلية.

محمد خالد الخضر

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