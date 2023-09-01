95 مشروع تخرج متميزاً لطلاب العلوم الصحية في جامعة البعث

حمص-سانا

مجموعة من مشاريع التخرج الطلابية في كلية العلوم الصحية قسم التغذية حملت مواضيع تغذوية متنوعة تهم شرائح المجتمع ككل، باعتبار أن الغذاء هو أهم عنصر للبقاء البشري.

وحول أهمية هذه المشاريع وما حملته من أفكار علمية جديدة بعضها يطرح لأول مرة أكد لـ سانا الشبابية الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أن كلية العلوم الصحية هي من الكليات العلمية المهمة إلى جانب الكليات الطبية، لكونها تشكل حلقة مترابطة جميعاً تتعلق بالإنسان الذي هو أساس الحياة والمجتمع، معتبراً أن تميز مشاريع التخرج الطلابية هو دليل على فهم اختصاصهم واحتياجات سوق العمل الذي ينتظر تخريج كوادر شبابية قادرة على العطاء والعمل بما يخدم بلدهم.

بدوره اعتبر الدكتور حازم دهمان عميد كلية العلوم الصحية أن مشاريع التخرج هي جزء أساسي من الخطة الدرسية للكلية وشرط للتخرج، مبيناً أهمية المواضيع والأفكار التي طرحها الطلاب والتي سيشكل بعضها ورقة عمل مستقبلية في الكلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد نداف رئيس قسم التغذية في الكلية والمشرف على المشاريع: إن عدد المشاريع بلغ 95 مشروعا لـ 165 طالباً وطالبة تناولوا سلسلة من الأفكار المهمة المتعلقة بالتغذية والتي طرحت لأول مرة، منها أجهزة تكسير الشحوم ودور العلاج الغذائي في كل أنواع الإعاقات وتغذية الأم والطفل والبوتكس الغذائي والأعشاب وعلاقتها بالغذاء ورؤية جديدة في عالم الغذاء الصحي وعلم النفس التغذوي وعلم الألوان في الغذاء، إضافة إلى عناوين كثيرة تناولت كل ما يتعلق بالإنسان والأمراض الوراثية وغير الوراثية وعلاقة الغذاء بها، مبيناً أن الهدف من تلك المشاريع هو ربط اختصاصي التغذية مع سوق العمل، وخاصة أنه بات يتواجد في كل الأماكن كالمشافي والعيادات والمراكز الاجتماعية وشركات الأغذية وغيرها.

هذا وأكدت الطالبة جيسيكا الحوش أن مشروع التخرج له القدرة على تبين الخلاصة العلمية التي حصل عليها الطالب في نهاية مسيرته الجامعية، كما أنه يساعدنا على البحث العلمي والخروج عن المألوف من خلال الموضوع المطروح.

بدورها الطالبة عهد سعد الدين قالت :”تعتبر مشاريع التخرج دراسات معمقة لمواضيع مهمة في قسم التغذية نلقي الضوء من خلالها على أبرز تساؤلات المجتمع، ونحاول جاهدين الإجابة عنها مع طرح أفكار جديدة لم يسبق أن تم تداولها من قبل، كما أنها تسهم في زيادة مخزوننا المعرفي وتصقل شخصيتنا البحثية.

ورأى الطالب علي الحسين أن مشروع التخرج يأتي تتويجا لمرحلة دراسية طويلة محفوفة بالجد والتعب والسهر، لتقديم عمل فردي يقوم به الطالب لتأكيد معلومات دراسته ويسهم في تقديم أفكار جديدة تخدم سوق العمل.

مثال جمول

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