الجيش الروسي يفشل نحو 100 هجوم أوكراني خلال أسبوع ويسقط 4 مقاتلات وحوامة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أفشلت خلال الأسبوع الأخير نحو 100 هجوم لقوات النظام الأوكراني على مختلف المحاور وقضت على حوالي 5 آلاف جندي ومرتزق، كما وجهت 5 ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة ضد أهداف لتلك القوات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم حول سير العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس: إن الوضع الميداني خلال الأيام السبعة الماضية كان أكثر توترا على اتجاهي زابوروجيه ودونيتسك، حيث شنت القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه 44 هجوماً فاشلاً، وتكبدت خسائر في الأرواح تجاوزت 960 قتيلاً.

وأضافت الوزارة: على اتجاه دونيتسك انتهت محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقة كليشيفكا ومالويلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالفشل، حيث أحبطت القوات الروسية 36 هجوماً وكبدت المهاجمين خسائر في الأرواح بلغت 2385 جندياً.

وتابعت الوزارة: على اتجاه جنوبي دونيتسك تم إحباط جميع هجمات قوات كييف وبلغ إجمالي خسائرها 1025 عسكرياً، وفي اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف عززت القوات الروسية الوضع التكتيكي من خلال الاستيلاء على معاقل لقوات نظام كييف والمرتفعات الرئيسية وكبدته خسائر بلغت حوالي 470 جندياً.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية أحبطت على اتجاه كراسنوليمان 14 هجوماً وبلغت خسائر قوات كييف حوالي 540 عسكرياً، كما فقدت في اتجاه خيرسون 230 جندياً.

وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لما أدلى به أسرى من الجيش الأوكراني فإن أغلب قوات كييف ترفض عبور نهر الدنيبر، خوفاً من الموت بنيران الجيش الروسي.

ولفتت الوزارة إلى أن أسطول البحر الأسود الروسي بدأ بمراقبة مستمرة للوضع من خلال جميع أنواع الاستطلاع في البحر، وتمكن من تدمير عدد من الزوارق المسيرة والقضاء على نحو 50 جندياً أوكرانياً.

وحسب الوزارة أسقطت المقاتلات التابعة للقوات الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وطائرة مروحية خلال الأسبوع الماضي.

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