وضع أحدث نظام من صاروخ سارمات الروسي في الخدمة القتالية

موسكو-سانا

أعلنت شركة (روس كوسموس) الروسية عن وضع أحدث نظام صاروخي استراتيجي سارمات في الخدمة القتالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوري بوريسوف خلال تصريحات في منتدى (ماراثون المعرفة) اليوم: “إن منظومة سارمات الصاروخية الاستراتيجية الحديثة وضعت في الخدمة القتالية”.

ويعد صاروخ سارمات من فئة الصواريخ الثقيلة ويصل وزنه إلى 210 أطنان، ويمكنه حمل أكثر من عشرة رؤوس حربية يتجه كل منها إلى هدفه المقرر، أي أن الصاروخ يطلق من قاعدة الإطلاق وبعد ذلك في مرحلة ما من مساره ينفصل عنه الجزء الأمامي الحامل للرؤوس الحربية التي تنفصل واحدة بعد الأخرى عنه متجهة إلى أهدافها ويبلغ مداه 16 ألف كيلومتر، بمعنى أنه قادر على الوصول إلى هدفه عبر القطب الشمالي أو الجنوبي.

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