لليوم السادس… اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) الانفصالية بريف دير الزور

دير الزور-سانا

لليوم السادس على التوالي… تتواصل الاشتباكات بين قوات ميليشيا (قسد) الانفصالية من جهة ومسلحي ما يسمى (مجلس دير الزور العسكري) التابع للميليشيا، والمؤلف من أبناء العشائر العربية من جهة أخرى في معظم مناطق ريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن اشتباكات عنيفة تواصلت بين الطرفين وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أسرى من الجهتين في كل من مناطق ذيبان والعزبة والبصيرة والطيانة وجديد بكارة في الوقت الذي تمكن فيه أبناء العشائر العربية من طرد مسلحي (قسد) من مناطق تمركزهم في كل من الكشكية وأبو حمام وغرانيج، والسيطرة على عدد من مقارهم في مناطق الشعفة وشنان، وقاموا بإعطاب عدد من آلياتهم العسكرية، كما تم استهداف إحدى آبار النفط في منطقة العزبة بريف المحافظة الغربي ما أدى لاحتراقها.

وأضافت المصادر: إن الأهالي قاموا بقطع الطرقات في كل من محيميدة والكسرة وحمار العلي لمنع مرور الإمدادات التي ترسلها ميليشيا (قسد) من الرقة إلى مناطق الاشتباكات في الريفين الشمالي والشرقي لدير الزور.

وتتزامن هذه الأحداث مع إعلان الكثير من شيوخ ووجهاء العشائر العربية النفير العام ودعوة أبناء عشائرهم للاستمرار في قتال ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وطردها من مناطقهم.

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