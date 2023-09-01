بطولة لانتقاء منتخب الشرطة ليشارك في بطولة سيد الشاطئ لبناء الأجسام

اللاذقية-سانا

أقام الاتحاد الرياضي للشرطة بطولة لبناء الأجسام، ليتم من خلالها انتقاء منتخب الشرطة المركزي الذي سيشارك في بطولة سيد الشاطئ لبناء الأجسام القادمة، وذلك في ملعب الباسل باللاذقية.

وتوج بالمراكز الأولى في البطولة بوزن 65 كغ زين العابدين فياض وبوزن 70 كغ فادي المحمود، وبوزن 75 كغ واصل حلوم وبوزن 80 كغ محمد أيمن شموط وبوزن 90 كغ علي محمد علي وبوزن 95 كغ أحمد العبود.

وقال مدير نادي شرطة اللاذقية حيدر رجوب لـ سانا: إنه تمت دعوة لاعبي بناء الأجسام من مختلف أندية الشرطة بالمحافظات لهذه البطولة، وبناء على نتائجها سيتم انتقاء الذين فازوا بالمراكز الأولى والأفضل لتشكيل منتخب الشرطة الذي سيمثلنا بقوة وينافس على المراكز الأولى في بطولة سيد الشاطئ لبناء الأجسام القادمة.

نبيل علي

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