لافروف: الغرب لن ينجح بإيقاف مسار تشكيل عالم متعدد الأقطاب

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن وحلفاءها يسعون إلى حكم العالم وفرض نظام القطب الواحد على الجميع، لافتاً إلى أن تشكيل العالم متعدد الأقطاب بات قريباً والغرب لن ينجح بإيقاف هذا المسار.

وأضاف لافروف في كلمة له اليوم في معهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد في روسيا: إن العملية العسكرية الروسية أعطت دفعة قوية للحركة العالمية لإحلال العدالة والتعددية في العالم، مشيراً إلى أن واشنطن تعرقل تطور العمليات الإقليمية بدلاً من توسيع الاتصالات ذات المنفعة المتبادلة.

وأوضح لافروف أن الغرب توهم أن هيمنته على العالم أبدية، لكنه أيقن الآن أن نهايتها باتت قريبة، ولا سيما أن مسار الغرب ضد النظام العالمي متعدد الأقطاب محفوف بحالات صدام جديدة بعد فشله في عزل روسيا.

من جهة أخرى قال لافروف: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة عدة دول إفريقية دعوا الغرب إلى الإيفاء بالتزاماته أمام روسيا ضمن اتفاق الحبوب”، مشيراً إلى بدء العمل الفعلي لتوريد الأغذية الروسية إلى ست دول إفريقية بشكل مجاني.

وبين وزير الخارجية الروسي أن المعاملات ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بالعملات الوطنية ستصل إلى 90 بالمئة خلال العام الجاري.

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