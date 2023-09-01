جبلة يتعادل مع الوثبة ودياً

اللاذقية-سانا

تعادل فريق جبلة بكرة القدم مع الوثبة بهدفين لمثلهما، خلال المباراة الودية استعداداً للدوري الممتاز.

وفي اللقاء الذي جرى على ملعب البعث بمدينة جبلة تقدم الوثبة عبر اللاعب قاسم بهاء بالدقيقة الـ 22، وعادل لجبلة كوران خلو في الدقيقة الـ 47، ثم عاد جبلة ليتقدم عن طريق مهاجمه عبد الرحمن بركات بالدقيقة الـ 80، وسجل هدف التعادل للوثبة عمار عالمة بالدقيقة الـ 82 من المباراة.

وتم تأجيل انطلاق مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لفئة الرجال حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بناء على قرار الاتحاد العربي السوري لكرة القدم.

نبيل علي

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