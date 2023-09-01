الأول من أيلول 1971 – الإعلان رسمياً عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية والذي ضم مصر وليبيا وسورية

دمشق-سانا

1535 – الملاح الفرنسي جاك كارتييه يصل إلى منطقة “هوشيلاجا” والتي أقيمت بها مدينة مونتريال العاصمة الاقتصادية لكندا.

1715 – لويس دوق أنجو يتولى حكم فرنسا تحت اسم لويس الخامس عشر وذلك بعد وفاة الملك لويس الرابع عشر.

1923 – زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما مخلفاً ما يزيد عن 150 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد.

1939 – ألمانيا تهاجم بولندا مشعلة فتيل الحرب العالمية الثانية.

1971 – الإعلان رسمياً عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية والذي ضم مصر وليبيا وسورية.

1985 – العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة في قعر المحيط الأطلسي وذلك بعد 73 سنة من غرقها.

1991 – الولايات المتحدة تعترف بإستونيا ولاتفيا وليتوانيا كدول مستقلة.

2004 – إرهابيون شيشان يحتجزون أكثر من 1200 طالب داخل مدرسة في بيسلان بروسيا.

من مواليد هذا اليوم:

1877 – فرانسيس أستون، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1922.

1946 – روه مو هيون، رئيس كوريا الجنوبية.

من وفيات هذا اليوم:

1557 – جاك كارتييه، بحار ومستكشف فرنسي.

1970 – فرنسوا مورياك، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952.

1988 – لويس ألفاريز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1968.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في أوزبكستان.

يوم الدستور في سلوفاكيا.

يوم المعرفة في روسيا.

يوم المعلم في سنغافورة.

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