SCS-NET

أجواء حارة نسبياً ورطوبة مرتفعة في المناطق الغربية

2023-09-01

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، وهناك فرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كيلو متراً في الساعة أحياناً لتثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 الجمعةالسبتالأحد
دمشق35 / 1935 / 1935 / 20
القنيطرة33 / 1932 / 1732 / 18
درعا33 / 1932 / 1932 / 18
السويداء32 / 1930 / 1830 / 19
حمص33 / 1931 / 1931 / 19
حماة35 / 1934 / 1934 / 20
الحسكة40 / 2539 / 2438 / 24
اللاذقية31 / 2431 / 2430 / 23
طرطوس31 / 2331 / 2332 / 23
حلب36 / 2034 / 2234 / 22
إدلب33 / 2032 / 2131 / 21
دير الزور41 / 2341 / 2539 / 25
الرقة39 / 2338 / 2337 / 24

انظر ايضاً

أجواء صيفية حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved