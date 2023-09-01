ديوكوفيتش إلى ثالث أدوار أميركا المفتوحة للتنس

واشنطن-سانا

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عقب فوزه على الإسباني برنابيه تساباتا ميراليس

وتابع ديوكوفيتش الذي استعاد المركز الأول في التصنيف العالمي من الاسباني كارلوس ألكاراز بمجرد فوزه في مباراته الافتتاحية في هذه البطولة عروضه القوية، وتغلب بسهولة على ميراليس بثلاث مجموعات نظيفة وبنتيجة 6-4 و6-1 و6-1، في مباراة استغرقت ساعة و59 دقيقة.

وسيواجه ديوكوفيتش في الدور المقبل مواطنه لاسلو دييري الذي فاز بدوره على الفرنسي هوغو غاستون.

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