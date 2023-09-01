جمعية سنابل الأمل الخيرية بالحسكة تكرم عدداً من الأطفال ذوي الإعاقة

الحسكة-سانا

أقامت جمعية سنابل الأمل الخيرية وبإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مبادرة إنسانية بعنوان “ويبقى الأمل” تم خلالها تكريم عدد من الأطفال ذوي الاعاقة ممن تلقوا العلاج في مركز السنابل للعلاج الفيزيائي التابع للجمعية إضافة إلى بعض الشخصيات من أصحاب الأيادي البيضاء والداعمين لعمل الجمعية.

وبيّن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن الجمعية تعمل بجهود وتمويل ذاتي وتقدم الخدمات للمراجعين في مراكز المعالجة الفيزيائية وسوء التغذية والدعم النفسي ويستفيد المئات من خدماتها المجانية لافتاً إلى أن مبادرة اليوم تأتي لدعم الأطفال المراجعين لمركز العلاج الفيزيائي إضافة إلى الأشخاص الداعمين لها.

رئيس مجلس إدارة الجمعية خضر خليل أشار في تصريح مماثل إلى أن المبادرة تأتي لتكريم الأطفال ذوي الإعاقة المراجعين للمركز والذين سجل العديد منهم قصص النجاح بعد تلقيهم العلاج الفيزيائي بشكل مجاني إضافة لتكريم عدد من أصحاب الأيادي البيضاء نظراً لجهودهم الداعمة للعمل الخيري لافتاً إلى أن عمل الجمعية يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب والعوائل المحتاجة.

وتضمنت الفعالية إقامة نشاطات وفقرات فنية شارك فيها الأطفال ذوو الإعاقة في الرسم والموسيقا والمسرح.

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