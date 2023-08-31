ديانا نيال: شابة موهوبة تجمع بين فنون العمارة والموسيقى والرسم

حلب-سانا

اهتمامات متنوعة تعكس شغفاً واسعاً بالفنون تجسدها شخصية الشابة ديانا نيال الطالبة في السنة الثالثة من كلية الهندسة المعمارية، فرغم ميلها الكبير إلى علوم العمارة وفنونها، إلا أنها تمتلك رصيداً غنياً من المواهب في مجالات الموسيقى والرسم.

تشير ديانا في حديثها لنشرة سانا الشبابية إلى أنها تفرد وقتاً كبيراً لدراستها الجامعية، لكنها رغم ذلك تخصص مساحة جيدة لموهبتها المتأصلة في العزف على آلة الغيتار التي مالت إليها منذ الصغر، مبينة أنها عشقت الموسيقى في سن مبكرة من الطفولة، فراحت تغذي إحساسها الفني بأنواع مختلفة من الفنون الموسيقية، قبل أن تستقر على آلة الغيتار فتطور مهاراتها فيها على نحو متواصل.

وتعبر ديانا عن نفسها من خلال الألحان التي تقوم بتأليفها بنفسها وتؤديها عزفاً، مؤكدة أن موهبتها هذه كانت ذات أثر إيجابي على حياتها اليومية وعلى الأشخاص من حولها، فهي تستخدم الموسيقى كوسيلة للتعبير عن مشاعرها وإيصال رسائلها بشكل مميز إلى الجمهور.

ولفتت إلى أن موهبتها لا تتوقف عند حدود الموسيقى، وإنما تمتد إلى مجال الفنون التشكيلية، فهي تجيد الرسم بإتقان وتشعر بتحفيز كبير لاستكشاف فن البورتريه بشكل خاص، حيث تتميز رسوماتها بالتفاصيل الدقيقة وقدرتها على التقاط جوانب الشخصيات والعواطف ببراعة فائقة.

تعبر ديانا عن سعادتها بما حققته من توازن بين دراستها وشغفها بالفنون فتقول: “إن العمل في مجال العمارة يشبه الفن بالنسبة لي، فكلاهما يتطلب الإبداع والتفكير الجاد”، مشجعة في الوقت نفسه أقرانها الشباب على متابعة شغفهم وتطوير مواهبهم بغض النظر عن تخصصاتهم الأكاديمية، حيث بالإمكان دائماً الإبداع في أكثر من ميدان.

آلاء الشهابي

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