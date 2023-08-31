الذرة الصفراء في ريف دمشق

الخميس / 31 / 08 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الخليل والني يبحثان آلية عمل الاتحادات العربية في سورية
2023-08-31
بمشاركة سورية.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة
2023-08-31
سورية تشارك في أولمبياد المعلوماتية العالمي بهنغاريا
2023-08-31
مباحثات سورية عراقية في المجالين العسكري والأمني
2023-08-30
المقداد: العلاقات السورية الإيرانية تسير دائماً باتجاه إيجابي.. عبد اللهيان: مستمرون بتقديم الدعم لسورية-فيديو
2023-08-30
الخليل لوفد من رجال الأعمال السوريين في مصر: ضرورة المشاركة في دعم تعافي اقتصاد الوطن
2023-08-30
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء العدوان الإسرائيلي على مطار حلب
2023-08-29
محليات
بمشاركة 35 شركة وطنية… انطلاق فعاليات مهرجان التسوق أهلاً مدرستي بحمص
2023-08-31
وزارة الثقافة تصدر قرارين حول امتحانات طلاب المعهدين العاليين للفنون المسرحية وللموسيقا
2023-08-31
توحيد منظومات تعبئة الآليات عبر البطاقة الإلكترونية مسبقة الدفع
2023-08-31
الطقس غداً.. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها
2023-08-31
بخبرات وطنية… الخطوط الحديدية تركب ثلاثة جسور دوارة في حمص وحلب وطرطوس
2023-08-31
مساعدات روسية طبية وغذائية لأهالي مدينة بصرى الشام بدرعا
2023-08-31
السورية للاتصالات: توفر بوابات إنترنت جديدة في طرطوس والتركيب فوري
2023-08-31
رياضة
إدارتان جديدتان لناديي أهلي حلب والحرية
2023-08-31
بالعزيمة والإرادة البطلة آية البري تعتلي منصات التتويج محلياً وعالمياً
2023-08-31
القوة البدنية في الرياضة الجامعية… حضور قوي ونتائج لافتة في البطولات المحلية والخارجية
2023-08-31
نتائج متميزة لنادي العربي في بطولة الدوري الممتاز الأول بالكاراتيه للفئات العمرية
2023-08-31
ألكاراز إلى ثاني أدوار أميركا المفتوحة
2023-08-30
بالتيكا يفوز على زينيت بطرسبورغ في بطولة كأس روسيا لكرة القدم
2023-08-30
هابو … عملاق السلة السورية تميز في الأداء وجدار دفاعي صلب
2023-08-30
اقتصاد
بمشاركة 35 شركة وطنية… انطلاق فعاليات مهرجان التسوق أهلاً مدرستي بحمص
2023-08-31
وزير النفط: ضرورة دراسة تأهيل وتطوير معمل رخام الصبورة بريف دمشق
2023-08-31
ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى أكثر من 580 مليار دولار
2023-08-31
الخليل والني يبحثان آلية عمل الاتحادات العربية في سورية
2023-08-31
بمشاركة سورية.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة
2023-08-31
251 هكتاراً زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء في ريف دمشق
2023-08-31
اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء: عملية اتخاذ القرار الاقتصادي تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة
2023-08-31
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد لـ عبد اللهيان: ما يشهده العالم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمناً لها كانت صحيحة وسياساتنا كانت سليمة
اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء: عملية اتخاذ القرار الاقتصادي تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة
أجواء صيفية حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والبادية
توقيع مذكرة تفاهم بين السورية للبريد وهيئة الضرائب والرسوم
وزارة النفط تعلن عن بدء التسجيل على مازوت التدفئة اعتباراً من الغد
الذرة الصفراء في ريف دمشق
2023-08-31
تصوير: وسيم خيربك
الذرة الصفراء في ريف دمشق
2023-08-31
hadeil
سابق
لافروف: روسيا ستعود إلى اتفاقية الحبوب حين يتم تنفيذ الوعود حولها
التالي
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة قوات (اليونيفيل) في لبنان عاماً واحداً
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved