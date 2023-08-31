أمير حديد… موهبة غنائية من السويداء تصدح بألوان متعددة

السويداء-سانا

ألوان غنائية متعددة منها الخليجي والجبلي تصدح بها حنجرة اليافع أمير سامر حديد من محافظة السويداء، بما يعكس موهبته وإحساسه المرهف وشغفه بعالم الغناء.

أمير 14 عاماً المنحدر من أسرة تحب الفن حيث تجيد والدته الغناء، روى خلال حديثه لـ سانا الشبابية كيف بدأ يغني بعمر ست سنوات بعد اكتشاف موهبته من المدرسة مادلين أبو عساف بالصف الأول، وأصبح يشارك بالحفلات المدرسية في المراكز الثقافية، وصولاً لظفره بريادة منظمة الطلائع على مستوى منطقة شهبا.

وبين أمير أن موهبته بالغناء بدأت بالتطور أكثر مع الاهتمام به من قبل المدرسة جمانة ناصيف، وانضمامه قبل فترة لأحد المعاهد الموسيقية تماشياً مع نجاحه بالفوز بإحدى المسابقات الفنية على مستوى رابطة الشبيبة في شهبا.

وأشار أمير إلى إحداثه قناة خاصة به لنشر أغانيه على موقع اليوتيوب، إيماناً منه بأن الغناء هو غذاء الروح ويعطيه شعوراً لا يوصف بالسعادة ويفرغ من خلاله طاقته، مبدياً حرصه على تطوير موهبته نحو الأفضل بغية الوصول خلال الفترة القادمة إلى مرحلة النجومية.

وحسب والدة أمير ربا أبو غاوي، فإن ابنها يغني منذ صغره وتزايد اهتمامه بالغناء تدريجياً، وخاصة مع وجود طموح لديه لتطوير موهبته أكثر، مبينة في الوقت نفسه كيف ترك تأثيراً إيجابياً على شقيقته، وشقيقه الأصغر اللذين بدأا بالغناء أيضاً.

وأمير وفق مدرسة التربية الموسيقية جمانة ناصيف موهبة متميزة حيث يمتلك صوتاً جميلاً وإحساساً موسيقياً عالياً وإيقاعاً جيداً، ويستحوذ على اهتمام من يستمع له كما يعزف على آلة الأورغ، منوهة بالتشجيع الذي يحظى به من قبل عائلته.

عمر الطويل

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