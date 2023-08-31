بخبرات وطنية… الخطوط الحديدية تركب ثلاثة جسور دوارة في حمص وحلب وطرطوس

دمشق-سانا

أنجزت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في وزارة النقل تجهيز الجسور الدوارة في محطات قطارات حمص وحلب وطرطوس، حيث سيتم وضعها بالخدمة خلال الأيام القادمة.

ونوهت المؤسسة بأهمية تركيب هذه الجسور في اختصار الوقت والمسافة والحفاظ على أمان سير القطارات وحركة التشغيل، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ البنى التحتية لها بخبرات وطنية من دراسة المخططات والتركيب.

مدير عام المؤسسة الدكتور المهندس مضر الأعرج أوضح أنه تم مؤخراً إنجاز جسرين دوارين، أحدهما في محافظة حمص محطة كفرعايا، والآخر في محافظة حلب محطة جبرين، والجسر الثالث في محطة طرطوس وهو قيد إنجاز أعمال الوصل مع خطوط المحطة في آخر مرحلة.

وأشار الأعرج إلى أن مهمة الجسر هي تدوير الرأس القاطر 180 درجة لزوم سحب الحمولات بالاتجاه الرأسي المطلوب، وهذا يختصر الوقت والمسافة لتدوير القاطرات بدلاً عن مثلثات التدوير، فضلاً عن الإيجابيات المتعلقة بالأمور الفنية للقاطرة والحفاظ على أمان سير القطارات.

مهران معلا

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