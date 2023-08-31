القوة البدنية في الرياضة الجامعية… حضور قوي ونتائج لافتة في البطولات المحلية والخارجية

دمشق-سانا

لا تكاد تخلو بطولة للقوة البدنية إلا وبصمت الرياضة الجامعية بقوة عبر أبطالها الذين تألقوا في البطولات المحلية والخارجية بمستوياتهم المهارية العالية، ليسجلوا حضورهم اللافت على منصات التتويج.

ولدى الحديث عن أبطال القوة البدنية في الرياضة الجامعية والقادمين بقوة إلى ميادين اللعبة، تتوجه أنظار خبراء اللعبة إلى اللاعبين أحمد فؤاد شحط ويوسف يوسف، اللذين أثبتا جدارتهما محليا وخارجيا خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى اللاعب حسن خليل الذي قدم نفسه بقوة في أول مشاركة له هذا العام.

بطولة آسيا للجامعات التي أقيمت في وقت سابق من هذا الشهر في جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة جمعت الأبطال الثلاثة في استحقاق خارجي واحد فتقاسموا الميداليات البراقة رافعين علم سورية عاليا في هذا المحفل المهم.

سانا التقت اللاعبين المذكورين واستعرضت معهم محطات في مسيرتهم الرياضية، حيث قال أحمد شحط مواليد 1998: إنه نال خلال مشاركاته ببطولة الجمهورية العديد من الميداليات ولم يخرج ترتيبه عن المراكز الأولى، حيث أحرز المركز الأول هذا العام والعام الماضي بفئة الرجال

“قوة بدنية وبنش برس”، والمركز الثاني بفئة الشباب في العام الماضي والعام الذي سبقه، بينما حصل في مشاركاته الدولية على المركز الأول في بطولة العرب بأربع ميداليات ذهبية، ونال فضية وبرونزيتين في بطولة آسيا لوزن 66 كغ .

أما اللاعب يوسف يوسف والذي يكبر زميله شحط بعام واحد فهو الآخر لديه رصيد مهم من الإنجازات المحلية والخارجية، حيث أشار إلى أنه حصل خلال البطولات التي خاضها حتى الآن على لقب بطولة الجمهورية لفئة الشباب عام 2021 و لقب بطولة الجامعات في العام ذاته ولقبي بطولة البيوتات والأندية الرياضية العام الماضي، وظفر هذا العام بلقب بطولة الجمهورية لفئة الرجال قبل أن يتوج بفضيتين وبرونزية في بطولة آسيا لوزن 83 كغ.

اللاعب حسن خليل الذي أحرز برونزيتين في بطولة آسيا ضمن وزن 74 كغ عبر عن سعادته بالإنجاز الذي حققه في أول مشاركة له معتبرا هذا الإنجاز حافزاً له في البطولات القادمات والمنافسة بقوة لترصع الميداليات الملونة وتسجيل اسم الرياضة السورية في المحافل الدولية.

محمد الرحيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency