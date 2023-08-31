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استقالة وزير الدفاع البريطاني

2023-08-31

لندن-سانا

قدم وزير الدفاع البريطاني بن والاس استقالته من منصبه بعدما كان أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن والاس قوله في رسالة الاستقالة التي أرسلها إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك: “انتخبت نائباً في العام 2005 وبعد سنوات عديدة حان الوقت للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملتها واستكشاف فرص جديدة”.

وكانت المملكة المتحدة رشحت والاس لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، لكنه فشل في الحصول على الدعم الأميركي ليخلف ستولتنبرغ الذي مدد فترة ولايته على رأس التحالف.

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