الأمن الروسي يحبط محاولة استهداف منشآت في بريانسك

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عمل مجموعة تخريبية أوكرانية كانت تعتزم شن سلسلة من الهجمات الإرهابية على منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة الروسية في مقاطعة بريانسك.

وقال الجهاز في بيان اليوم نقلته وكالة سبوتنيك: “إن عناصر الجهاز وبالتعاون مع الحرس الروسي ووزارة الشؤون الداخلية أحبطوا أنشطة مجموعة تخريبية إرهابية أوكرانية، تضم أفراداً من جهاز الأمن الأوكراني وأفراداً عسكريين من المخابرات ومن العمليات الخاصة في وزارة الدفاع الأوكرانية”.

وأوضح الجهاز أن المخربين دخلوا روسيا بهدف شن سلسلة من الهجمات الإرهابية على منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة قبل أن يتم القضاء على اثنين منهم، واعتقال 5 وإصابة 3 في منطقة نافيلسكي بمقاطعة بريانسك.

وأشار الجهاز إلى أنه كان بحوزة أفراد المجموعة رشاشات أمريكية الصنع مزودة بكواتم صوت مع أجهزة متفجرة وعدد كبير من القنابل اليدوية وأجهزة الرؤية الليلية.

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