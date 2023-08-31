المهندس عرنوس يبحث مع القائم بالأعمال في السفارة الهندية تعزيز العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع القائم بالأعمال في السفارة الهندية بدمشق فيجاي فيمال باندي سبل تعزيز العلاقات السورية الهندية في المجالات كافة.

وتناول اللقاء أهمية تفعيل عمل اللجان الحكومية المشتركة وتعزيز التبادل التجاري ومقايضة السلع والمواد التي تحتاجها سوقا البلدين، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار المهندس عرنوس إلى ما تتعرض له سورية من سرقة مواردها من نفط وقمح في الجزيرة السورية من قبل الاحتلال والميليشيات التابعة له، وما يعانيه الاقتصاد الوطني جراء الحصار الجائر ما انعكس سلباً على تلبية احتياجات المواطن الأساسية التي تعمل الحكومة على تأمينها بالتعاون مع الدول الصديقة التي تتشاطر معها المواقف نفسها ومن بينها الهند، معرباً عن التقدير لمواقف الهند الداعمة لسورية وتقديمها المساعدات للمتضررين من الزلزال.

بدوره جدد القائم بالأعمال في السفارة الهندية وقوف بلاده إلى جانب سورية واستمراها في تقديم الدعم للشعب السوري، مشيراً إلى متانة العلاقات الثنائية والسعي لتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency