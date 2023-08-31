(اللؤلؤ يملأ الشرفة)… قصة جديدة للشاعر عباس حيروقة للأطفال

دمشق-سانا

“اللؤلؤ يملأ الشرفة”… قصة جديدة للأديب عباس حيروقة تصور وتعبر عن دهشة الطفل وأثره بالبيئة، وتسعى لزرع المحبة والمعرفة عند الأطفال.

القصة التي تقع في عشرين صفحة من القطع الصغير تشكل إبداعاً جديداً في أدب الطفل، من خلال تصوير البيئة وحبات البرد وتشبيهها باللؤلؤ من قبل الطفلة بطلة القصة، لتصل إلى مقاربة بين القصة والطفل المتلقي.

وتسلط القصة الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب الضوء من خلال نايا ووالدها على كثير من الحالات في المنازل، والعوامل النفسية التي تعلب دورا بحركة الأحداث والشكل التربوي للأطفال.

الفنانة عدوية ديوب التي أنجزت الرسوم الداخلية والغلاف للقصة استطاعت أن توافق المعاني وتؤدي المضامين المعنوية التي أرادها المؤلف بأسلوب تشكيلي مبتكر.

يذكر أن الشاعر عباس حيروقة عضو اتحاد الكتاب العرب وجمعية الشعر، وصدر له سبع مجموعات شعرية للكبار آخرها “من سيرة الغمام والظل”، ومجموعتان للأطفال “أرسم نهراً” عن اتحاد الكتاب العرب و”نهر القرية”، كما صدر له هذا العام عن دار المتن في العراق كتاب بعنوان “من أسئلة الشعر والحب والحرب .. من أسئلة الحياة”.

محمد خالد الخضر

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