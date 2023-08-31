بالتيكا يفوز على زينيت بطرسبورغ في بطولة كأس روسيا لكرة القدم

موسكو-سانا

فاز فريق بالتيكا على ضيفه زينيت بطرسبورغ بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس روسيا لكرة القدم.

سجل هدف فريق بالتيكا الوحيد اللاعب أنجيلو هنريكيز في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يكون فريق بالتيكا حقق انتصاره الثالث على التوالي ليتربع بمفرده على عرش صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في المقابل تعرض زينيت بطرسبورغ للهزيمة الأولى بعد فوزين متتاليين ليتوقف رصيده عند 6 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

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