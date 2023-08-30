عجز الميزان التجاري الأمريكي يصعد إلى 91.2 مليار دولار في تموز الماضي

نيويورك-سانا

أفادت بيانات رسمية اليوم بارتفاع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة خلال تموز الماضي بنسبة 2.6 بالمئة على أساس شهري إلى 19.2 مليار دولار.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي سجل عجز الميزان التجاري الفرق بين الصادرات والواردات السلعية نحو88.8 مليار دولار في حزيران الماضي.

وما تزال الولايات المتحدة تسجل عجزاً تجارياً مرتفعاً بسبب التداعيات الاقتصادية المستمرة للأزمة الأوكرانية إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم.

وتتصاعد المخاوف العالمية بشأن تحول تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، ما سيكون له أثر على الاقتصاد العالمي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc