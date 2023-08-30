تحديث تطبيق (معاملاتي) الإلكتروني إلى نسخة جديدة

دمشق-سانا

أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني أنه تم تحديث تطبيق (معاملاتي) الإلكتروني لنسخته الجديدة 2.1.7.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه ومن خلال النسخة الحديثة تم تجاوز المشكلات التي واجهت بعض المستخدمين للنسخة السابقة كما أنه وبسبب عدم قدرة البعض على تحميل النسخة الجديدة عبر رابط google drive فقد تم رفعها على موقع بوابة خدمة المواطن الإلكترونية برابط مباشر حيث يمكن تحميل النسخة الجديدة من التطبيق عبر الرابط التالي :

https://ecsc.gov.sy/assets/ECSCV2.1.7.apk

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