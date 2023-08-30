مباحثات سورية عراقية في المجالين العسكري والأمني

بغداد-سانا

بحث وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي وسفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح العلاقات الثنائية بين سورية والعراق في المجالين العسكري والأمني، وسبل الارتقاء بها لمصلحة البلدين الشقيقين.

وأوضحت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه “أن الوزير العباسي استقبل في مكتبه بمقر الوزارة يوم الأربعاء الموافق 30 آب 2023 سفير الجمهورية العربية السورية في العراق صطام جدعان الدندح، وبحث الجانبان خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال السفير الدندح: إن “اللقاء تناول رفع مستوى التنسيق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وملاحقة الخلايا الإرهابية، وضبط الحدود بين البلدين ومنع تسلل الإرهابيين من وإلى البلدين، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.