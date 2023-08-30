خلال العام الجاري… 242 فلاحاً يستفيد من قروض التحول إلى الري الحديث

دمشق-سانا

وصلت قيمة القروض التي منحها صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث خلال العام الجاري إلى 13 مليار ليرة، وبلغ عدد المستفيدين من القروض 242 مستفيداً، وفق مدير الصندوق المهندس هاني حمادة.

وأوضح حمادة أن المساحة المنفذة للتحول للري الحديث التي استفاد أصحابها من القروض وصلت إلى 6053 دونماً بمبلغ منفذ نحو 11 مليار ليرة، مبيناً أن زيادة المساحات التي يتم إرواؤها بأنظمة الري الحديث تهدف لسد العجز المائي في ظل التغيرات المناخية ونتيجة لزيادة طلب الفلاحين على القروض لتنفيذ مشاريع الري الحديث.

وأشار حمادة إلى التسهيلات المقدمة للحصول على القروض لجهة تقديم شبكات ري ذات جودة عالية وبفترة ضمان سبع سنوات، كما تم تعديل الخطة في حلب من 150 هكتاراً إلى 450 هكتاراً، وفي حماة من 300 هكتار إلى 400 هكتار، لافتاً إلى أن الخطة المقررة للتحول للري الحديث خلال العام الحالي تبلغ 1700 هكتار.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي 2023، نظراً لازدياد عدد الطلبات المقدمة من الفلاحين للحصول على دعم من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.

غصوب عبود

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