ضباط في جيش الغابون يعلنون إلغاء الانتخابات الرئاسية وحل المؤسسات وإغلاق الحدود

ليبرفيل-سانا

أعلن ضباط في الجيش الغابوني إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحل المؤسسات، وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

وقال الضباط في بيان تلي اليوم عبر شاشة التلفزيون الوطني نقلته وكالات الأنباء العالمية: إنه تم إلغاء الانتخابات الأخيرة المنعقدة في الـ 26 من آب 2023 والتي فاز بها الرئيس الحالي علي بونغو بولاية ثالثة، كما تم حل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

وكانت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات قالت في وقت سابق إن بونغو فاز بأقل من ثلثي الأصوات، في انتخابات اعتبرتها المعارضة أنها مزورة.

ولم يصدر رد فوري من الحكومة على إعلان الضباط استيلاءهم على السلطة، فيما أعلن بيان الضباط أن الرئيس علي بونغو حالياً قيد الإقامة الجبرية.

من جهة أخرى، أعلنت شركة التعدين الفرنسية “إراميت” تعليق عملياتها في الغابون عقب تطورات الساعات الماضية.

والغابون عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتعد من الدول الغنية بالنفط والغاز فضلا عن احتياطياتها من الألماس واليورانيوم.

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