سلاح الجو العراقي يقضي على ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين

بغداد-سانا

قضى سلاح الجو العراقي اليوم على ثلاثة إرهابيين، وتم تدمير عدد من الأوكار الإرهابية خلال ضربة جوية دقيقة لأوكار عصابات “داعش” في منطقة العيث في محافظة صلاح الدين.

وأوضح بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أنه تم تنفيذ ضربة بإسناد من القوة الجوية وتشكيلات طيران الجيش والقطعات الأمنية المختلفة ومفارز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، استهدفت مجموعة إرهابية، وقتل خلالها ثلاثة إرهابيين، وتم تدمير أربعة أوكار وإنفاق وكهوف كان يستخدمها الإرهابيون في هذه المنطقة التي تتميز بتعقيداتها الجغرافية.

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